У Харкові приліт по типографії та меблевому цеху, зачепило багатоповерхівку, троє загиблих: фото

Внаслідок ракетного удару росіян по Харкову загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення

Наслідки прильоту в Харкові (Фото: ДСНС)

У Харкові росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Про це повідомив начальник слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

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За його словами, близько 13:00 окупанти обстріляли обласний центр, пошкоджено восьмиповерховий будинок та виробничий цех у Холодногірському районі.

Почалася пожежа на площі понад 1000 кв. м.

Загинуло троє людей, п'ятеро отримали поранення, серед постраждалих співробітники підприємства, двоє з них у тяжкому стані.

Рятувальна операція та ліквідація пожежі тривають.

"На жаль, кількість жертв і постраждалих може бути більшою. Перебуваєте в укриттях – зберігається загроза повторного обстрілу", – заявив Болвінов.

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

У ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 з них.

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