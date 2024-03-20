У Харкові приліт по типографії та меблевому цеху, зачепило багатоповерхівку, троє загиблих: фото
У Харкові росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Про це повідомив начальник слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.
За його словами, близько 13:00 окупанти обстріляли обласний центр, пошкоджено восьмиповерховий будинок та виробничий цех у Холодногірському районі.
Почалася пожежа на площі понад 1000 кв. м.
Загинуло троє людей, п'ятеро отримали поранення, серед постраждалих співробітники підприємства, двоє з них у тяжкому стані.
Рятувальна операція та ліквідація пожежі тривають.
"На жаль, кількість жертв і постраждалих може бути більшою. Перебуваєте в укриттях – зберігається загроза повторного обстрілу", – заявив Болвінов.
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