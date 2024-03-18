Росіяни знову атакували Україну "шахедами". ППО знищила 17 дронів з 22
В ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 з них. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
За словами військових, ворог запускав "шахеди" з території Приморсько-Ахтарська у Росії.
17 безпілотників збили у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
Крім того, Росія вдарила по Харківській області п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області.
З вечора лунали вибухи у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі збили два "шахеди", проте уламки пошкодили приватний будинок. Обійшлося без постраждалих та жертв.
У Полтавській області також без руйнувань та поранених, заявив очільник ОВА Філіп Пронін.
- У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.
- 15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.
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