Росіяни знову атакували Україну "шахедами". ППО знищила 17 дронів з 22

З вечора лунали вибухи у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях. Росія також вдарила ракетами по Харківській та Сумській областях

Наслідки атаки Росії на Кривий Ріг (Фото: Сергій Лисак)

В ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 з них. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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За словами військових, ворог запускав "шахеди" з території Приморсько-Ахтарська у Росії.

17 безпілотників збили у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Крім того, Росія вдарила по Харківській області п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області.

З вечора лунали вибухи у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі збили два "шахеди", проте уламки пошкодили приватний будинок. Обійшлося без постраждалих та жертв.

У Полтавській області також без руйнувань та поранених, заявив очільник ОВА Філіп Пронін.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

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