Россияне снова атаковали Украину "шахедами". ПВО уничтожила 17 дронов из 22

С вечера раздавались взрывы в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях. Россия также ударила ракетами по Харьковской и Сумской областям

Последствия атаки России на Кривой Рог (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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По словам военных, враг запускал "шахеды" с территории Приморско-Ахтарска в России.

17 беспилотников сбили в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

Кроме того, Россия ударила по Харьковской области пятью управляемыми зенитными ракетами С-300/С-400 и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области.

С вечера раздавались взрывы в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге сбили два "шахеда", однако обломки повредили частный дом. Обошлось без пострадавших и жертв.

В Полтавской области также без разрушений и раненых, заявил глава ОВА Филипп Пронин.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

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