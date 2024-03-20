Харьков. Помимо пяти погибших есть столько же пропавших без вести
В результате ракетного удара России по Харькову днем 20 марта известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших людей. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"В придачу к пяти погибшим имеем еще столько же пропавших без вести. Их лица установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших", – отметил Терехов.
Раненых в настоящее время уже девять.
По словам Терехова, пожар почти ликвидирован, "есть только тление" в пострадавшем здании. Поисково-спасательная операция продолжается.
- В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
- Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.