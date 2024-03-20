Харьков. Помимо пяти погибших есть столько же пропавших без вести

Раненых на это время уже девять, пожар в результате очередной ракетной атаки со стороны государства-агрессора уже почти ликвидирован

Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара России по Харькову днем 20 марта известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших людей. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"В придачу к пяти погибшим имеем еще столько же пропавших без вести. Их лица установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших", – отметил Терехов.

Раненых в настоящее время уже девять.

По словам Терехова, пожар почти ликвидирован, "есть только тление" в пострадавшем здании. Поисково-спасательная операция продолжается.