У Харкові гримлять вибухи. Місто під ударом росіян вдруге за день

В результаті атаки вдень у Харкові загинуло п'ять осіб

Харків (Фото: Харківська міськрада)

Пізно ввечері 20 березня у Харкові знову лунають вибухи. Місто вдруге за день опинилось під обстрілом росіян, повідомив мер Ігор Терехов.

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Про вибухи Терехов повідомив о 22:52. В цей самий час Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 22:58 ЗСУ також повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією Росії на Сумщині.