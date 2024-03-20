У Харкові гримлять вибухи. Місто під ударом росіян вдруге за день
Пізно ввечері 20 березня у Харкові знову лунають вибухи. Місто вдруге за день опинилось під обстрілом росіян, повідомив мер Ігор Терехов.
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Про вибухи Терехов повідомив о 22:52. В цей самий час Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 22:58 ЗСУ також повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією Росії на Сумщині.
- У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.
- Як з'ясувалось, росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.
- Станом на вечір відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість зниклих безвісти людей. Ще дев'ять осіб отримали поранення.