В Харькове гремят взрывы. Город под ударом россиян второй раз за день

В результате дневной атаки в Харькове погибли пять человек

Харьков (Фото: Харьковский горсовет)

Поздно вечером 20 марта в Харькове снова раздаются взрывы. Город второй раз за день оказался под обстрелом россиян, сообщил мэр Игорь Терехов.

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О взрывах Терехов сообщил в 22:52. В это же время Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В 22:58 ВСУ также сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией России в Сумской области.