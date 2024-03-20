В Харькове гремят взрывы. Город под ударом россиян второй раз за день
Поздно вечером 20 марта в Харькове снова раздаются взрывы. Город второй раз за день оказался под обстрелом россиян, сообщил мэр Игорь Терехов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
О взрывах Терехов сообщил в 22:52. В это же время Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
В 22:58 ВСУ также сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией России в Сумской области.
- В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
- Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.
- По состоянию на вечер известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.