Из-за ракетной атаки РФ по Украине авиация Польши и союзников поднималась в небо

Иллюстративное фото: EPA

Во время массированной российской атаки по Украине в Польше поднимались военные самолеты страны и ее союзников, они пробыли в небе около трех часов. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

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Ведомство в 04:22 по Киеву написало, что ночью наблюдает активную деятельность российской дальней авиации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам на украинской территории (около 01:00 оккупанты подняли в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС).

Взрывы в Киеве раздались ближе к 05:00.

Польские военные отметили, что были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны, и предупредили о привлечении польской и союзнической авиации, что могло привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Уже в 07:10 оперативное командование написало, что из-за снижения уровня угрозы операция авиации приостановлена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности. Отбой в Киеве был в 06:10.

Ранее поляки поднимали самолеты во время массированной российской атаки 7 февраля.

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В декабре Оперативное командование Польши признало, что во время атаки РФ по Украине 29-го числа в воздушном пространстве страны появился "неизвестный объект", после этого Польша повысила боеспособность своей противовоздушной обороны.

Информированные источники сообщили Polsat, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и удалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда говорил по этому поводу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а глава нацбезопасности страны не исключил, что залет ракеты был провокацией.

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Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.

Командующий Воздушными силами сообщил, что российская армия запустила по Киеву 31 крылатую и баллистическую ракету. Работали зенитчики, которые сбили все цели.

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