63% поляков думают, что Польше нужно сбивать ракеты РФ на границе с Украиной – опрос

Флаг Польши (Фото: Polskie Radio)

63% поляков считают, что Польша должна начать переговоры с Украиной и НАТО о сбыте летящих в направлении Польши российских ракет в приграничных регионах Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, должна ли Польша вести переговоры с НАТО и Украиной об обеспечении противовоздушной обороны приграничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши, 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% – "скорее да".

Противоположное мнение на этот счет высказали 17,6% респондентов. В частности, 9,1% ответили на этот вопрос "безусловно нет", а 8,5% – "скорее нет". 13,1% не определились по этому поводу.

Опрос был проведен 26-27 января методом телефонного опроса. Опрошено 1070 респондентов.

В течение месяца во время массированных ракетных обстрелов, которые Россия совершает в отношении Украины, Польша несколько раз поднимала в воздух боевую авиацию. В частности, 29 декабря 2023 года, 2 и 23 января 2024-го.

Кроме того, в 2022 году на территории Польши, близ границы с Украиной, упала российская ракета – тогда погибли двое поляков. 23 января 2024 г. Варшава приостановила расследование инцидента.

Читайте также: Стало известно, из каких областей больше всего украинцев приехало в Польшу