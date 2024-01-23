Польща знову піднімала бойову авіацію під час ракетного удару Росії по Україні

Поляки заявили, що підняли у повітря свої та союзницькі літаки під час чергового обстрілу України окупантами

Винищувач F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Польща підіймала у повітря бойову авіацію під час масованого удару Росії по Україні рано-вранці 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі польського оперативного командування.

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Військові заявляють, що через активність стратегічної авіації Росії для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були запущені "всі необхідні процедури".

Було активовано літаки Польщі та союзників.

Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Павлограду Дніпропетровської області загинула людина, ще кілька дістали поранення.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить в цей період додаткове фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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