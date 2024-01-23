З'явилися фото наслідків ракетного удару росіян по Києву — знімки від адміністрації
Київська міська військова адміністрація показала наслідки ракетного удару російських окупантів по місту вранці 23 січня.
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Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці.
Є звернення до медиків, п'ятьох постраждалих госпіталізували.
Також зафіксовано загоряння у кількох квартирах житлового будинку.
На місці працюють усі служби.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
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