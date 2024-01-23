Росія вдарила по Харкову. Підняла Ту-95МС і Ту-22м3, перші ракети вже над Україною

Перший пуск крилатих ракет з ТУ-95МС здійснено о 06:01

Ту-95МС (Фото: Ресурс пропагандистів)

В ніч проти 23 січня у Харкові пролунала низка вибухів, представники місцевої влади повідомили про ракетні удари по житлових секторах.

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Кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху у Харкові о 04:01. Оголошено повітряну тривогу.

Мер Ігор Терехов та керівник ОВА Синєгубов підтвердили російські удари та закликали перебувати в укриттях.

Пізніше Терехов заявив, що росіяни били по району житлової та цивільної забудови. Наразі відомо про один пошкоджений будинок, інформації про жертв поки що немає.

Тим часом Повітряні сили сповістили про небезпеку у південних та східних областях через загрозу пуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За даними моніторингових каналів, йдеться про близько 12 бортів цих літаків. Станом на 05:10 зафіксовано їхнє входження у Саратовську область РФ.

06:02. Перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини, повідомили ПС.

06:08. Зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область), додали військові. Росіяни хочуть здійснити комбіновану масовану атаку.

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