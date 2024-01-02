Загроза крилатих ракет з Ту-95МС – Повітряні сили повідомили про ракети на півночі
У низці областей України оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку, повідомляють Повітряні сили.
ПС пишуть про загрозу пусків крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
На 5:58 у повітрі було 16 таких літаків окупантів.
Військові закликали не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати до укриттів.
6:23. Повітряна тривога по всій Україні.
ОНОВЛЕНО о 6:24. Ракети в Сумській області, напрямок на Миргород у Полтавській області, пишуть ПС.
6:27. Загроза балістики для Харкова, повідомили ПС.
ОНОВЛЕНО о 6:38. "Чергові ракети заходять в Сумську область, курс південно-західний", – пишуть ПС.
6:39. Ракета з півдня, у напрямку Кропивницького, повідомили ПС.
6:40. Ракета в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, курс західний, пишуть ПС.
ОНОВЛЕНО о 6:45. "Кропивницький – перебувайте в укриттях, ракети у вашому напрямку", – наголосили військові.
Група ракет по межі Черкаської та Київської областей, курс західний, повідомили ПС.
6:47. "Група ракет в Миргородському районі Полтавщини, курс західний. Нова група ракет заходить через Сумську область", – пишуть військові.
6:48. Ракета на межі Київської та Черкаської областей, курс західний – на Вінниччину, повідомили ПС.
6:51. "Ракети в Херсонській області, курс північно-західний. Ракети з Сумської області, через Полтавщину в напрямку Київщини/Черкащини", – пишуть Повітряні сили.
Судячи з повідомлень, саме через північ до повітряного простору України влітають російські крилаті ракети з Ту-95МС, а на півдні окупанти атакують ракетами інших типів.
6:57. Повітряні сили повідомляють про рух ракет:
→ ракети в на межі Київської та Черкаської областей (через Канів), в західному напрямку;
→ ракети з Херсонської області в напрямку Кіровоградщини;
→ ракети в східній частині Вінниччини, курс західний.
6:58. "Вінниччина - в укриття, ракета у вашому напрямку!", - пишуть військові.
7:05. Повітряні сили повідомляють:
→ ракета змінила курс з Вінниччини на Житомирщину;
→ ракети на межі Київської та Черкаської областей, в західному напрямку;
→ ракети в Кіровоградській області, курс північно-західний (через Новоукраїнський район).
ОНОВЛЕНО о 7:08. "Ракети в напрямку Києва!", - пишуть ПС.
ОНОВЛЕНО о 7:12.
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