Росіяни під час масованого ракетного удару поцілили у пологовий будинок у Дніпрі, проте увесь медперсонал та пацієнтки вижили, бо після початку тривоги одразу пішли до укриття. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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На момент атаки у пологовому було 12 породіль та четверо новонароджених, пише посадовець.

"Пані Ірина, яка завідує акушерським відділенням, згадує: щойно пролунала тривога, лікарі хутко перевели всіх до укриття. Це і врятувало… У будівлі вибиті вікна, порушені перекриття. Але всі пацієнтки та медперсонал цілі!" – зауважує Лисак.

Місцевий мешканець Євген, що живе у будинку навпроти медзакладу, показав наслідки атаки на своїй квартирі: вирвані "з м'ясом" вікна та двері, проте родина залишилася неушкодженою – від уламків захистив невеликий коридор, де чоловік ховався разом з 10-річним сином та дружиною.

За наявними даними, від ракетних ударів у Дніпрі постраждало 30 людей: 20 з них в лікарні, троє – у важкому стані.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. У Запоріжжі 10 постраждалих та загинула жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти атакували Україну всіма можливими типами ракет, окрім "Калібрів".

Російські загарбники вдарили по місту Сміла у Черкаській області – російська ракета влучила по приватних будинках, є постраждалі.

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