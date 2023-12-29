Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору у Смілі, є постраждалі – фото

Фото: Telegram Олексія Кулеби

Російські загарбники вдарили по місту Сміла у Черкаській області – російська ракета влучила по приватних будинках, є постраждалі. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

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За попередньою інформацією, постраждало шестеро людей, одна у важкому стані, а також пошкоджено 12 приватних будинків.

"На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані й відновлені", – написав Кулеба.

За його даними, загалом в Україні внаслідок ранкового обстрілу 26 людей загинуло, понад 120 поранено.

Посадовець закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

О 14:48 командування Повітряних сил повідомило про злет літаків дальньої авіації РФ, а згодом на Черкащині та Сумщині пролунали вибухи.

Згодом голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що у Смілі російська ракета влучила у житловий сектор.

Фото: Telegram Олексія Кулеби

Фото: Telegram Олексія Кулеби

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти атакували Україну всіма можливими типами ракет, окрім "Калібрів".

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