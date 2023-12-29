Россияне ударили ракетой по жилому сектору в Смеле, есть пострадавшие.

Пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии, повреждены 12 частных домов

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Российские захватчики ударили по городу Смела в Черкасской области – российская ракета попала по частным домам, есть пострадавшие. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

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По предварительной информации, пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии, а также повреждены 12 частных домов.

"На месте работают все экстренные службы, представители власти. Людям оперативно оказывается помощь. Все дома будут отремонтированы и восстановлены", – написал Кулеба.

По его данным, всего в Украине в результате утренних обстрелов 26 человек погибли, более 120 ранены.

Чиновник призвал не игнорировать воздушные тревоги.

В 14:48 командование Воздушных сил сообщило о взлете самолетов дальней авиации РФ, а затем в Черкасской и Сумской областях прогремели взрывы.

Впоследствии глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в Смеле российская ракета попала в жилой сектор.

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Фото: Telegram Алексея Кулебы

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты атаковали Украину всеми возможными типами ракет, кроме "Калибров".

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