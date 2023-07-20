ВСУ ответили, сколько у РФ осталось ракет Х-22: Было около 250, расход — 150. Не выпускают
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине около 150 ракет Х-22 за время большой войны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что старые советские ракеты Х-22 сегодня не производят.
Игнат заявил, что "убийц авианосцев" у врага было около 250 единиц и около 150 штук было выпущено по Украине с начала полномасштабного вторжения.
"Еще раз напомню, что ни одну из этих ракет не удавалось сбивать, потому что они летят по баллистической траектории", — резюмировал спикер ВС.
Воздушные силы сообщили, что враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля.
- 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.
- Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.
- Вот последствия массированного удара по Одессе.
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