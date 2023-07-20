ВСУ ответили, сколько у РФ осталось ракет Х-22: Было около 250, расход — 150. Не выпускают

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине около 150 ракет Х-22 за время большой войны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне производят около 100 высокоточных дальнобойных ракет за месяц и расходуют столько же.

Он отметил, что старые советские ракеты Х-22 сегодня не производят.

Игнат заявил, что "убийц авианосцев" у врага было около 250 единиц и около 150 штук было выпущено по Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Еще раз напомню, что ни одну из этих ракет не удавалось сбивать, потому что они летят по баллистической траектории", — резюмировал спикер ВС.

СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, . Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

Воздушные силы сообщили, что враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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