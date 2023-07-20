UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ атаковала Николаев и Одессу Х-22, Ониксами, Калибрами, Искандерами и БПЛА, 20 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 08:48
РФ атаковала Николаев и Одессу Х-22, Ониксами, Калибрами, Искандерами и БПЛА, 20 прилетов - Фото
Запуск ракеты "Оникс" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты запустили по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что целями россиян стали порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Было выпущено 19 крылатых ракет и столько же ударных беспилотников.
Из временно оккупированного Крыма враг запустил семь ракет "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", четыре ракеты Х-22 запускали дальние бомбардировщики Ту-22М3 с Черного моря. 
Также, вероятно, с подводной лодки захватчики выпустили три крылатые ракеты "Калибр". Из Крыма ударили пять ракет "Искандер-К". 

Кроме того, 19 дронов-камикадзе Shahed-136 были запущены из Крыма и Курска. 

Силы противовоздушной обороны сбили два "Калибра", три "Искандера" и 13 БПЛА. 

  • 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей. 
  • Вот последствия массированного удара по Одессе.

Читайте также: Одесса. Последствия атаки России — разрушение в портах и промышленности, много раненых

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессаракетный ударНиколаеввоздушные силыкалибрискандерТу-22М3ОниксХ-22Shahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 