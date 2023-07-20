РФ атаковала Николаев и Одессу Х-22, Ониксами, Калибрами, Искандерами и БПЛА, 20 прилетов

Российские оккупанты запустили по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что целями россиян стали порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Было выпущено 19 крылатых ракет и столько же ударных беспилотников.

Из временно оккупированного Крыма враг запустил семь ракет "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", четыре ракеты Х-22 запускали дальние бомбардировщики Ту-22М3 с Черного моря.

Также, вероятно, с подводной лодки захватчики выпустили три крылатые ракеты "Калибр". Из Крыма ударили пять ракет "Искандер-К".

Кроме того, 19 дронов-камикадзе Shahed-136 были запущены из Крыма и Курска.

Силы противовоздушной обороны сбили два "Калибра", три "Искандера" и 13 БПЛА.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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