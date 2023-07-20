RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, Оніксами, Калібрами, Іскандерами та БПЛА, 20 прильотів

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 08:48
ЗСУ: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, Оніксами, Калібрами, Іскандерами та БПЛА, 20 прильотів - Фото
Запуск ракети "Онікс" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти запустили по Одесі та Миколаєву 38 ракет і дронів-камікадзе під час масованої атаки в ніч проти 20 липня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що цілями росіян стали порти, причали, житлові будинки та торговельні мережі. Було випущено 19 крилатих ракет та стільки ж ударних безпілотників.

З тимчасово окупованого Криму ворог запустив сім ракет "Онікс" із берегового комплексу "Бастіон", чотири ракети Х-22 запускали дальні бомбардувальники Ту-22М3 із Чорного моря.

Також, ймовірно, з підводного човна загарбники випустили три крилаті ракети "Калібр". З Криму вдарили п'ять ракет "Іскандер-К".

Крім цього, 19 дронів-камікадзе Shahed-136 було запущено з Криму та Курську.

Сили протиповітряної оборони збили два "Калібри", три "Іскандери" та 13 БПЛА.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та промисловості, багато поранених

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесамиколаївповітряні силиіскандерракетний ударкаліброніксХ-22Shahed-136ту-22м3
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 