ЗСУ: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, Оніксами, Калібрами, Іскандерами та БПЛА, 20 прильотів

Російські окупанти запустили по Одесі та Миколаєву 38 ракет і дронів-камікадзе під час масованої атаки в ніч проти 20 липня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що цілями росіян стали порти, причали, житлові будинки та торговельні мережі. Було випущено 19 крилатих ракет та стільки ж ударних безпілотників.

З тимчасово окупованого Криму ворог запустив сім ракет "Онікс" із берегового комплексу "Бастіон", чотири ракети Х-22 запускали дальні бомбардувальники Ту-22М3 із Чорного моря.

Також, ймовірно, з підводного човна загарбники випустили три крилаті ракети "Калібр". З Криму вдарили п'ять ракет "Іскандер-К".

Крім цього, 19 дронів-камікадзе Shahed-136 було запущено з Криму та Курську.

Сили протиповітряної оборони збили два "Калібри", три "Іскандери" та 13 БПЛА.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.

Ось наслідки масованого удару по Одесі.

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