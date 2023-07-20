ЗСУ відповіли, скільки у РФ залишилося ракет Х-22: Було близько 250, витрата — 150. Не виробляють

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти випустили по Україні близько 150 ракет Х-22 за час великої війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, росіяни виробляють близько 100 високоточних далекобійних ракет за місяць і витрачають стільки ж.

Він зазначив, що старі радянські ракети Х-22 сьогодні не виробляють.

Ігнат заявив, що "вбивць авіаносців" у ворога було близько 250 одиниць і близько 150 штук було випущено по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

"Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять балістичною траєкторією", — резюмував спікер ПС.

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.

Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та на промислових об'єктах, багато поранених

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.