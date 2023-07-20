ЗСУ відповіли, скільки у РФ залишилося ракет Х-22: Було близько 250, витрата — 150. Не виробляють
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти випустили по Україні близько 150 ракет Х-22 за час великої війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни виробляють близько 100 високоточних далекобійних ракет за місяць і витрачають стільки ж.
Він зазначив, що старі радянські ракети Х-22 сьогодні не виробляють.
Ігнат заявив, що "вбивць авіаносців" у ворога було близько 250 одиниць і близько 150 штук було випущено по Україні з початку повномасштабного вторгнення.
"Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять балістичною траєкторією", — резюмував спікер ПС.
Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.
- 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.
- Ось наслідки масованого удару по Одесі.
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