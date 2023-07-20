RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ відповіли, скільки у РФ залишилося ракет Х-22: Було близько 250, витрата — 150. Не виробляють

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 12:26
ЗСУ відповіли, скільки у РФ залишилося ракет Х-22: Було близько 250, витрата — 150. Не виробляють - Фото
Бомбардувальник Ту-22М3, який переносить ракету Х-22 (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти випустили по Україні близько 150 ракет Х-22 за час великої війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни виробляють близько 100 високоточних далекобійних ракет за місяць і витрачають стільки ж.

Він зазначив, що старі радянські ракети Х-22 сьогодні не виробляють.

Ігнат заявив, що "вбивць авіаносців" у ворога було близько 250 одиниць і близько 150 штук було випущено по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

"Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять балістичною траєкторією", — резюмував спікер ПС.

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та на промислових об'єктах, багато поранених

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиракетний ударЮрій ІгнатХ-22ту-22м3
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 