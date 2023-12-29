Ту-22М3 запустили по Україні ракети Х-22. Вибухи під Черкасами та в Сумах

Росія вдарила по Україні ракетами Х-22, які майже неможливо перехопити ППО

Бомбардувальник Ту-22М3 та ракета Х-22 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили по Україні гіперзвуковими ракетами Х-22 з далеких бомбардувальників Ту-22М3. На Черкащині пролунали вибухи, про які пише Суспільне.

О 14:48 командування Повітряних сил повідомило про злет літаків дальньої авіації РФ.

Вже за дві хвилини вони запустили ракети типу Х-22 або Х-32.

Вибухи на Черкащині були чутні після 14:55.

Також вибухи пролунали у Сумах.

ДОВІДКА Х-22 — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема: ракетний удар по торговому центру Riviera і по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Х-22 — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема: ракетний удар по торговому центру Riviera і по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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