Ту-22М3 запустили по Украине ракеты Х-22. Взрывы под Черкассами и в Сумах

Россия ударила по Украине ракетами Х-22, которые почти невозможно перехватить ПВО

Бомбардировщик Ту-22М3 и ракета Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Украине гиперзвуковыми ракетами Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В Черкасской области прогремели взрывы, о которых пишет Суспильне.

В 14:48 командование Воздушных сил сообщило о взлете самолетов дальней авиации РФ.

Уже через две минуты они запустили ракеты типа Х-22 или Х-32.

Взрывы в Черкасской области были слышны после 14:55.

Также взрывы прогремели в Сумах.

СПРАВКА Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших, погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе — видео с мест.

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