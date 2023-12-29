Россияне во время массированного ракетного удара попали в роддом в Днепре, однако весь медперсонал и пациентки выжили, потому что после начала тревоги сразу пошли в укрытие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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На момент атаки в роддоме было 12 рожениц и четверо новорожденных, пишет чиновник.

"Госпожа Ирина, которая заведует акушерским отделением, вспоминает: как только прозвучала тревога, врачи быстро перевели всех в укрытие. Это и спасло… В здании выбиты окна, нарушены перекрытия. Но все пациентки и медперсонал целые!", – замечает Лысак.

Местный житель Евгений, живущий в доме напротив медучреждения, показал последствия атаки на своей квартире: вырванные "с мясом" окна и двери, однако семья осталась невредимой – от обломков защитил небольшой коридор, где мужчина скрывался вместе с 10-летним сыном и женой.

По имеющимся данным, от ракетных ударов в Днепре пострадали 30 человек: 20 из них в больнице, трое – в тяжелом состоянии.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. В Запорожье 10 пострадавших и погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты атаковали Украину всеми возможными типами ракет, кроме "Калибров".

Российские захватчики ударили по городу Смела в Черкасской области – российская ракета попала по частным домам, есть пострадавшие.

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