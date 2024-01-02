Угроза крылатых ракет с Ту-95МС – Воздушные силы сообщили о ракетах на севере

Ту-95МС (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности, сообщают Воздушные силы.

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ВС пишут об угрозе пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

На 5:58 в воздухе находились 16 таких самолетов оккупантов.

Военные призвали не игнорировать воздушную тревогу и идти в укрытия.

6:23. Воздушная тревога по всей Украине.

ОБНОВЛЕНО в 6:24. Ракеты в Сумской области, направление на Миргород в Полтавской области, пишут ВС.

6:27. Угроза баллистики для Харькова, сообщили ВС.

ОБНОВЛЕНО в 6:38. "Очередные ракеты заходят в Сумскую область, курс юго-западный", – пишут ВС.

6:39. Ракета с юга, в направлении Кропивницкого, сообщили ВС.

6:40. Ракета в районе Переяслав-Хмельницкого Киевской области, курс западный, пишут ВС.

ОБНОВЛЕНО в 6:45. "Кропивницкий – находитесь в укрытиях, ракеты в вашем направлении", – подчеркнули военные.

Группа ракет по границе Черкасской и Киевской областей, курс западный, сообщили ВС.

6:47. "Группа ракет в Миргородском районе Полтавской области, курс западный. Новая группа ракет заходит через Сумскую область", – пишут военные.

6:48. Ракета на границе Киевской и Черкасской областей, курс западный – на Винницкую область, сообщили ВС.

6:51. "Ракеты в Херсонской области, курс северо-западный. Ракеты из Сумской области, через Полтавскую в направлении Киевской/Черкасской областей", – пишут Воздушные силы.

Судя по сообщениям, именно через север в воздушное пространство Украины влетают российские крылатые ракеты с Ту-95МС, а на юге оккупанты атакуют ракетами других типов.

6:57. Воздушные силы сообщают о движении ракет:

→ ракеты на границе Киевской и Черкасской областей (через Канев), в западном направлении;

→ ракеты из Херсонской области в направлении Кировоградщины;

→ ракеты в восточной части Винницкой области, курс западный.

6:58. "Виннитчина - в укрытие, ракета в вашем направлении!", - пишут военные.

7:05. Воздушные силы сообщают:

→ ракета сменила курс с Винницкой области на Житомирщину;

→ ракеты на границе Киевской и Черкасской областей, в западном направлении;

→ ракеты в Кировоградской области, курс северо-западный (через Новоукраинский район).

ОБНОВЛЕНО в 7:08. "Ракеты в направлении Киева!", – пишут ВС.

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