За ночь Силы обороны уничтожили все 35 "шахедов" оккупантов – Воздушные силы

Дроны запускали из временно оккупированного Крыма и из РФ

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Украинские защитники уничтожили все российские дроны-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми оккупанты атаковали ночью 2 января. Об этом сообщили Воздушные силы.

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Всего ночью оккупанты запустили 35 "шахедов" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и района Приморско-Ахтарска в РФ, пишут военные.

Все дроны уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны, подытожили в ведомстве.

Инфографика: Воздушные силы

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

В первый день нового года россияне в очередной раз атаковали "шахедами" Украину – один из дронов попал в двухэтажный дом: погибли два человека.

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