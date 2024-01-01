У Сумській області "шахед" поцілив у двоповерхівку: під завалами чоловік, є загибла – фото

У перший день нового року росіяни вчергове запустили ударні дрони по Україні, один "шахед" поцілив у двоповерховий будинок у Сумській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, ворожий БпЛА поцілив у будинок в Есманській громаді, в результаті чого є руйнування, люди опинились під завалами.

"На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ОВА повідомила про збиття двох дронів в небі над Сумською областю. Також працювали сили ППО у Київській області.

ДОПОВНЕНО О 17:30. Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок атаки БпЛА на Сумщині загинула жінка.

За даними слідства, близько 15:00 дрон поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.

За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

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