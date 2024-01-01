Росія запустила ударні дрони: у Київській області працювала ППО, мінус два БпЛа на Сумщині

Ілюстративне фото - Telegram Олексія Куліби

Вдень 1 січня Росія запустила по Україні ударні дрони. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – повідомили о 15:45 у КМВА, закликавши перебувати в укриттях та не викладати фото і відео роботи ППО в мережу.

О 15:52 Повітряні сили повідомили, що групи ударних БпЛА рухаються в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях – загроза застосування балістичного озброєння. Карта тривог станом на 15:58:

ДОПОВНЕНО О 16:13. Сумська ОВА повідомила, що в небі над областю силами ППО знищено два ворожих БпЛА.

Фото – Сумська ОВА

О 16:19 Повітряні сили повідомили про рух дронів через Бориспільський район в напрямку Києва. Працюють сили ППО.

О 17:30 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА і балістики.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

Дивіться також: Повітряні сили показали бойову роботу по російських дронах у новорічну ніч – відео