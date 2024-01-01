Россия запустила ударные дроны: в Киевской области работает ПВО

Днем 1 января россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами"

Иллюстративное фото - Telegram Алексея Кулебы

Днем 1 января Россия запустила по Украине ударные дроны. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

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"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – сообщили в 15:45 в КГВА, призвав находиться в укрытиях и не выкладывать фото и видео работы ПВО в сеть.

В 15:52 Воздушные силы сообщили, что группы ударных БПЛА двигаются в направлении Киева с юго-восточного направления.

В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях – угроза применения баллистического вооружения. Карта тревог по состоянию на 15:58:

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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