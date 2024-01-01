Повітряне командування "Південь" показало відео бойової роботи по ударних дронах, запущених росіянами в ніч проти 1 січня.

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Військові зазначили, що більшість "шахедів" цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

На відео – бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

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