Український морський дрон Sea Baby здатен не лише переносити вибухівку, а й вести вогонь ракетами. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтерв'ю Українській правді. Відео для LIGA.net надала пресслужба СБУ.

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"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу й на підводні човни", – сказав Малюк, додавши, що на окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

Як повідомили у спецслужбі, президент Володимир Зеленський поставив задачу — зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі, і для СБУ цей напрям є одним з пріоритетних.

Відомство повідомляє, що використовує два дрони власного виробництва:

→ Sea Baby, здатний нести 850 кг заряду, оснащений зв‘язком вартістю $300 000, проте має й вогнеметну систему — тобто здатний стріляти по ворогу;

→ "Мамай" — це дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки "в будь-яку точку Чорного моря".

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У пресслужбі СБУ уточнили LIGA.net, що в Sea Baby використовують найкращі системи зв'язку, кожна з яких з яких коштує понад $300 000, корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу та послуговуються ще багатьма інноваційними рішеннями.

У новому поколінні цих дронів вибухову частину збільшили в кілька разів і довели зі 108 до 850 кілограмів, зауважили в спецслужбі.

Голова СБУ зазначив, що російські загарбники вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, проте їм це не допоможе.

"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", – сказав Малюк.

Вже у 2023 році дрони СБУ вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".

У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмирал Макаров".

У грудні СБУ вперше розповіла, що у неї на озброєнні є не лише дрони Sea Baby, а й дрони "Мамай".

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