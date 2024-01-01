Украинский морской дрон Seababy способен не только переносить взрывчатку, но вести огонь ракетами. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью Украинской правде. Видео LIGA.net предоставила пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал Малюк, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

Новость дополняется...