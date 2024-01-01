Украинский морской дрон Seababy способен стрелять ракетами – видео
Артём Джерипа
Редактор новостей
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Украинский морской дрон Seababy способен не только переносить взрывчатку, но вести огонь ракетами. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью Украинской правде. Видео LIGA.net предоставила пресс-служба СБУ.
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"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал Малюк, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.
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