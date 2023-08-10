В соцсетях появилось видео российского танкера SIG с пробоиной от удара аквадроном.
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Видео снято с судна, проходящего мимо поврежденного SIG. На правом борту танкера на уровне ватерлинии ясно видна пробоина размером более метра.
Ночью 5 августа СБУ совместно с Военно-морскими силами к югу от Крымского моста подорвала российский танкер, который регулярно перевозил топливо для оккупационных войск. LIGA.net публиковала видео атаки аквадрона.
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