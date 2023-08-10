В соцсетях появилось видео российского танкера SIG с пробоиной от удара аквадроном.

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Видео снято с судна, проходящего мимо поврежденного SIG. На правом борту танкера на уровне ватерлинии ясно видна пробоина размером более метра.

Ночью 5 августа СБУ совместно с Военно-морскими силами к югу от Крымского моста подорвала российский танкер, который регулярно перевозил топливо для оккупационных войск. LIGA.net публиковала видео атаки аквадрона.

19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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