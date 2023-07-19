Россия заявила, что сочтет "вовлеченными в конфликт" страны, чьи суда идут в порты Украины
Россия заявила, что с завтрашнего дня, с 20 июля, будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Об этом говорится в заявлении минобороны РФ, распространенном российскими государственными пропагандистскими ресурсами.
Российское министерство обороны в связи с прекращением зернового соглашения заявило, что "с 00:00 московского времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
"Страны флага таких суден будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", – заявили в стране-агрессоре.
Оккупанты объявили "временно опасными для судоходства" некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре.
- Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявил, что Турция не рискнет отправить флот в защиту зернового коридора.
- 19 июля президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры о конвоях для зернового коридора.
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