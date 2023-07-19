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Россия заявила, что сочтет "вовлеченными в конфликт" страны, чьи суда идут в порты Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 18:54
Россия заявила, что сочтет
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия заявила, что с завтрашнего дня, с 20 июля, будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Об этом говорится в заявлении минобороны РФ, распространенном российскими государственными пропагандистскими ресурсами.

Российское министерство обороны в связи с прекращением зернового соглашения заявило, что "с 00:00 московского времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

"Страны флага таких суден будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", – заявили в стране-агрессоре.

Оккупанты объявили "временно опасными для судоходства" некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.

Наталья Медведева
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