UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский написал Гутерришу и Эрдогану насчет зерновой сделки без "кучки людей в Кремле" видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 23:34
Видео: Офис президента
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Президент Владимир Зеленский направил официальное письмо турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога без участия РФ. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир может показать, что шантаж не разрешен никому", – заявил Зеленский.

Он отметил, что после запуска черноморской зерновой инициативы почти 33 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии.

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное выполнение и решительное давление мира на государство -террориста", – заявил Зеленский.

Президент официально предложил Эрдогану и Гутерришу продолжить инициативу в трехстороннем формате, без РФ, – "так, как это надежнее всего".

Он подчеркнул, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирования судов.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийООНзерноТурцияпродовольствиекоридорзерновой коридорзерновое соглашение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 