Президент Владимир Зеленский направил официальное письмо турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога без участия РФ. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир может показать, что шантаж не разрешен никому", – заявил Зеленский.

Он отметил, что после запуска черноморской зерновой инициативы почти 33 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии.

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное выполнение и решительное давление мира на государство -террориста", – заявил Зеленский.

Президент официально предложил Эрдогану и Гутерришу продолжить инициативу в трехстороннем формате, без РФ, – "так, как это надежнее всего".

Он подчеркнул, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирования судов.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Зеленский в ответ напомнил, что между Украиной и Россией не было никаких договоренностей, а выход россиян касается только ее соглашения с ООН и Турцией.

В октябре 2022 года Россия уже выходила из зерновой сделки, но Турция и ООН начали сами выполнять инспекции судов с украинским зерном, что заставило Россию быстро передумать.

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