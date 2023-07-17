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Зеленський написав Гутеррішу й Ердогану щодо зернової угоди без "купки людей в Кремлі" видео

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17.07.2023, 23:34
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський направив офіційні листи турецькому лідеру Реджепу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу чорноморської зернової ініціативи або її аналога без участі РФ. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.


"Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що після запуску чорноморської зернової ініціативи майже 33 млн тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії.

"Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", – заявив Зеленський.

Президент офіційно запропонував Ердогану і Гутеррішу продовжити ініціативу у тристоронньому форматі, без РФ, – "так, як це найнадійніше".

Він наголосив, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Оксана Житнюк
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