Росія заявила, що вважатиме "залученими до конфлікту" країни, чиї судна йдуть до портів України

Росія заявила, що із завтрашнього дня, з 20 липня, буде вважати "залученими до конфлікту" країни, судна яких ідуть у порти України. Про це йдеться у заяві міноборони РФ, поширеній російськими державними пропагандистськими ресурсами.

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Російське міністерство оборони у зв'язку із припиненням зернової угоди заявило, що "з 00:00 московського часу 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення".

"Країни прапора таких суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – заявила країна-агресор.

Окупанти оголосили "тимчасово небезпечними для судноплавства" деякі морські райони у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря.

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