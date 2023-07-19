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Росія заявила, що вважатиме "залученими до конфлікту" країни, чиї судна йдуть до портів України

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 18:54
Росія заявила, що вважатиме
Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія заявила, що із завтрашнього дня, з 20 липня, буде вважати "залученими до конфлікту" країни, судна яких ідуть у порти України. Про це йдеться у заяві міноборони РФ, поширеній російськими державними пропагандистськими ресурсами.

Російське міністерство оборони у зв'язку із припиненням зернової угоди заявило, що "з 00:00 московського часу 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення".

"Країни прапора таких суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – заявила країна-агресор.

Окупанти оголосили "тимчасово небезпечними для судноплавства" деякі морські райони у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря.

Наталія Медведєва
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