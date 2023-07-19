Росія заявила, що вважатиме "залученими до конфлікту" країни, чиї судна йдуть до портів України
Росія заявила, що із завтрашнього дня, з 20 липня, буде вважати "залученими до конфлікту" країни, судна яких ідуть у порти України. Про це йдеться у заяві міноборони РФ, поширеній російськими державними пропагандистськими ресурсами.
Російське міністерство оборони у зв'язку із припиненням зернової угоди заявило, що "з 00:00 московського часу 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення".
"Країни прапора таких суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – заявила країна-агресор.
Окупанти оголосили "тимчасово небезпечними для судноплавства" деякі морські райони у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Того ж дня Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Після цього Росія дві ночі поспіль масовано атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в коридорі.
- Bloomberg із посиланням на власні джерела заявив, що Туреччина не ризикне відправити флот на захист зернового коридору.
- 19 липня президент Володимир Зеленський анонсував переговори щодо конвоїв для зернового коридору.
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