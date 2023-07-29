Американский телеканал CNN снял сюжет, посвященный украинским надводным дронам, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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В сюжете говорится, что эти морские дроны – полностью украинская разработка.

Ими легко управлять, они способны нести до 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 километров.

Журналисты спросили у украинского военного, насколько эффективно могут российские корабли сбивать эти дроны.

"Не эффективно. Оборудование на их кораблях создано для атак других кораблей. Они не могут поразить такие маленькие дроны", – ответил военный.

По данным источников LIGA.net, морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись при атаках на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го.

морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись при атаках на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го. Недавно в Турции представили еще один новый украинский дрон MAGURA V5. Среди заявленных TTX: скорость – до 42 узлов, дальность – до 450 морских миль, полезная нагрузка – до 320 кг.

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