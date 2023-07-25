В Стамбуле показали украинский надводный дрон нового поколения MAGURA V5 – фото
На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Об этом сообщает Промышленный портал.
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа – это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, объясняют журналисты.
Этот БпА сможет выполнять широкий спектр задач – наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.
Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневренностью, добавляют на портале.
Его высота над ватерлинией должна составлять всего 50 сантиметров, он сможет развивать до 42 узлов, иметь дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 килограммов.
"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в жестких условиях", – заявляют разработчики.
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