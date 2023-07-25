В Стамбуле показали украинский надводный дрон нового поколения MAGURA V5 – фото

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Об этом сообщает Промышленный портал.

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Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа – это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, объясняют журналисты.

Этот БпА сможет выполнять широкий спектр задач – наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневренностью, добавляют на портале.

Его высота над ватерлинией должна составлять всего 50 сантиметров, он сможет развивать до 42 узлов, иметь дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 килограммов.

"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в жестких условиях", – заявляют разработчики.

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