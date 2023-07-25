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Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 23:08
Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новости об успешном применении украинских дронов против оккупантов будут появляться чаще. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Он сообщил, что 25 июля произошло "стратегически важное событие" – чиновники представили результаты первого года "Армии дронов".

"Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами", – сообщил президент.

Он отметил, что Украине нужны абсолютно все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных беспилотников, способных действовать на большом расстоянии.

"Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", – заявил Зеленский.

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  • 8 мая Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БПЛА украинского производства.
  • 8 июня появилось видео, как украинский "секретный" беспилотник от Армии дронов продемонстрировал рекорд на Запорожском направлении, уничтожив за один вылет пять единиц российской техники и склад с боеприпасами.
  • В последние недели на фоне общественного резонанса власти на местах начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ.

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Оксана Житнюк
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