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Зеленський: Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 23:08
Зеленський: Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що новини про успішне застосування українських дронів проти окупантів будуть з’являтися частіше. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Він повідомив, що 25 липня відбулась "стратегічно важлива подія" – урядовці представили результати першого року "Армії дронів".

"Вже не проєкту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами", – повідомив президент.

Він наголосив, що Україні потрібні абсолютно всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних безпілотників, які здатні діяти на великій відстані.

"До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово", – заявив Зеленський.

Читайте також: Наліт безпілотників на Москву — це операція ГУР. Атакували Міноборони Росії — джерело

  • 8 травня Федоров повідомив, що Армію дронів поповнили вісім нових ударних рот БПЛА українського виробництва.
  • 8 червня з'явилось відео, як український "секретний" безпілотник від Армії дронів продемонстрував рекорд на Запорізькому напрямку, знищивши за один виліт п’ять одиниць російської техніки і склад із боєприпасами.
  • Останніми тижнями на тлі суспільного резонансу влада на місцях почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ.

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Оксана Житнюк
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