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"Вас таких не буде". Зеленський пригрозив нардепам і посадовцям, які забули про війну видео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 22:42
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський пригрозив народним депутатам та посадовцям, які прагнуть якомога більше часу проводити за кордоном, шукаючи собі "вигідні" відрядження, та загалом працюють не заради інтересів держави. У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що "вас таких не буде".

"На жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", – заявив президент.

Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який "пляж" чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України "викликають щонайменше лють".

"Лють. Запам’ятайте це. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", – вас таких не буде", – заявив президент.

  • 23 січня 2023-го РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях. Кабмін схвалив відповідні зміни, проте передбачена низка винятків.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийВерховна Радавійськкоматвиїзд за кордонвійськком
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