Президент Владимир Зеленский пригрозил народным депутатам и должностным лицам, которые стремятся как можно больше времени проводить за границей, ища себе "выгодные" командировки, и в целом работают не ради интересов государства. В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что "вас таких не будет".

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"К сожалению, некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Якобы купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим чиновникам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это предательство интересов общества", – заявил президент.

Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны любое внутреннее предательство, любое "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины "вызывают по меньшей мере ярость".

"Ярость. Запомните это. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все должностные лица. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами" – вас таких не будет", – заявил президент.

23 января 2023-го СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях. Кабмин одобрил соответствующие изменения, однако предусмотрен ряд исключений.

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