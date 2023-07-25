Запорізький напрямок. Аеророзвідка за допомогою дронів врятувала поранених воїнів ЗСУ – відео

Добровольчий підрозділ аеророзвідки "Група Махно" показав відео рятування поранених бійців 1-ї танкової бригади ЗСУ за допомогою дронів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Аеророзвідники виявили на Запорізькому напрямку поранених українських бійців та врятували їх за допомогою безпілотників. З дронів військовим скидали ліки, воду та вказівки прямувати за дроном, який "довів" їх до позицій ЗСУ, звідки поранених евакуювали.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а окупаційні війська на цих локаціях зосереджені на тому, щоб завадити просуванню ЗСУ.

За словами міністра оборони Резнікова, український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом.

Дивіться також: HIMARS та високоточна артилерія прибили "жирні" цілі: Тріаду, Малахіт, купку БМП – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.