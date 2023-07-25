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Запорізький напрямок. Аеророзвідка за допомогою дронів врятувала поранених воїнів ЗСУ – відео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 19:34
Запорізький напрямок. Аеророзвідка за допомогою дронів врятувала поранених воїнів ЗСУ – відео - Фото
Скриншот

Добровольчий підрозділ аеророзвідки "Група Махно" показав відео рятування поранених бійців 1-ї танкової бригади ЗСУ за допомогою дронів.

Аеророзвідники виявили на Запорізькому напрямку поранених українських бійців та врятували їх за допомогою безпілотників. З дронів військовим скидали ліки, воду та вказівки прямувати за дроном, який "довів" їх до позицій ЗСУ, звідки поранених евакуювали.

  • Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а окупаційні війська на цих локаціях зосереджені на тому, щоб завадити просуванню ЗСУ.
  • За словами міністра оборони Резнікова, український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом.

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Оксана Житнюк
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