Наступ ЗСУ на Бердянськ. Генштаб: Є успіх у напрямку Старомайорського — карта

Збройні Сили України мали успіх у напрямку Старомайорського під час наступу на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, в районі Старомайорського у Сил оборони був успіх — це на південь від Великої Новосілки, напрямок Бердянська.

Він наголосив, що українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Ковальов заявив, що противник чинить потужний опір, переміщує свої підрозділи та вводить резерви.

Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі.

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