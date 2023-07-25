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Наступ ЗСУ на Бердянськ. Генштаб: Є успіх у напрямку Старомайорського — карта

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 09:31
Наступ ЗСУ на Бердянськ. Генштаб: Є успіх у напрямку Старомайорського — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України мали успіх у напрямку Старомайорського під час наступу на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, в районі Старомайорського у Сил оборони був успіх — це на південь від Великої Новосілки, напрямок Бердянська.

Він наголосив, що українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Ковальов заявив, що противник чинить потужний опір, переміщує свої підрозділи та вводить резерви.

Фронт у районі Великої Новосілки (Карта: Military Land)

Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі.

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Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабнаступВелика НовосілкаАндрій Ковальовстаромайорське
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