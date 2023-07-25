Генштаб: РФ намагається відбити Времівський виступ, атакує поблизу Бахмута та Донецька — карта
Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося понад 35 бойових зіткнень. Поблизу Бахмута українські воїни відбили атаки росіян у районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки.
Біля Донецька ворог намагався штурмувати у районах Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки, Сили оборони вистояли.
Також загарбники намагалися відбити Рівнопіль поблизу Великої Новосілки (Времівський виступ), який був нещодавно звільнений під час наступу ЗСУ. Українські підрозділи продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах.
Авіація ЗСУ завдала удару по пункту управління, вісім ударів по районах зосередження особового складу та шість — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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