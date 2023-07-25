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Генштаб: РФ намагається відбити Времівський виступ, атакує поблизу Бахмута та Донецька — карта

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 06:57
Генштаб: РФ намагається відбити Времівський виступ, атакує поблизу Бахмута та Донецька — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося понад 35 бойових зіткнень. Поблизу Бахмута українські воїни відбили атаки росіян у районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля Донецька ворог намагався штурмувати у районах Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки, Сили оборони вистояли.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Також загарбники намагалися відбити Рівнопіль поблизу Великої Новосілки (Времівський виступ), який був нещодавно звільнений під час наступу ЗСУ. Українські підрозділи продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Авіація ЗСУ завдала удару по пункту управління, вісім ударів по районах зосередження особового складу та шість — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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