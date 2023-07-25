Генштаб: РФ намагається відбити Времівський виступ, атакує поблизу Бахмута та Донецька — карта

Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося понад 35 бойових зіткнень. Поблизу Бахмута українські воїни відбили атаки росіян у районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки.

Біля Донецька ворог намагався штурмувати у районах Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки, Сили оборони вистояли.

Також загарбники намагалися відбити Рівнопіль поблизу Великої Новосілки (Времівський виступ), який був нещодавно звільнений під час наступу ЗСУ. Українські підрозділи продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація ЗСУ завдала удару по пункту управління, вісім ударів по районах зосередження особового складу та шість — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби.

Читайте також: Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї мало, вважає глава MI6

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.