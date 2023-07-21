ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми
Наступ Сил оборони України може стати успішним, а російська оборона має значні структурні недоліки. Про це сказав директор ЦРУ Вільям Бернс на безпековому форумі в Аспені.
Бернс підкреслив, що, ґрунтуючись на отриманих розвідувальних даних, він зберігає оптимізм щодо того, що Україна зможе досягти успіху у своєму контрнаступі проти Росії.
За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких істотних структурних недоліків, які ховаються за значною обороною, яку вона створила.
Ці недоліки містять низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного та військового керівництва.
"Це буде важке завдання, але ми як розвідувальне агентство зробимо все можливе, щоб забезпечити розвідувальну підтримку та обмін інформацією, які допоможуть українцям досягти прогресу", – сказав Бернс.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
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