ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы
Наступление Сил обороны Украины может стать успешным, а российская оборона имеет значительные структурные недостатки. Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме безопасности в Аспене.
Бернс подчеркнул, что, основываясь на полученных разведывательных данных, он сохраняет оптимизм в отношении того, что Украина сможет достичь успеха в своем контрнаступлении против России.
По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной, которую она создала.
Эти недостатки включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства.
"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", — сказал Бернс.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.
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