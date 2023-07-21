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ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 07:28
ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы - Фото
Уильям Бернс (Скриншот видео)

Наступление Сил обороны Украины может стать успешным, а российская оборона имеет значительные структурные недостатки. Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме безопасности в Аспене.

Бернс подчеркнул, что, основываясь на полученных разведывательных данных, он сохраняет оптимизм в отношении того, что Украина сможет достичь успеха в своем контрнаступлении против России.

По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной, которую она создала.

Эти недостатки включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства.

"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", — сказал Бернс.

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Наталья Медведева
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