Россия не справляется с Украиной, вторжение обречено, считает глава разведки MI6

Российское полномасштабное вторжение России в Украину обречено, так как страна-агрессор "не в состоянии достичь своих военных целей". Так считает начальник службы внешнеполитической разведки Великобритании Ричард Мур, о чем он заявил в интервью Politico.

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Сегодня он выступил в посольстве страны в Чехии (это всего второе его публичное появление с назначения в 2020 году).

"Россия не справляется со своими военными задачами в Украине. <...> По всей видимости, сейчас у российских сил небольшие шансы вернуть себе инициативу", – считает Мур.

По оценке топ-разведчика, украинцы демонстрируют "изумительную" способность к инновациям и мобилизации новых технологий.

Даже с нынешним темпом Силы обороны за месяц освободили больше территории, чем Россия захватила за год, добавил глава MI6.

Издание пишет, что заявление главы MI6 появилось после того, как ВСУ сообщили, что оккупанты собрали около "100 000 солдат" группировки на направлении Кременная–Лиман, чтобы оттянуть туда украинские силы, наступающие на юге.

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Мур назвал эти усилия ВСУ "тяжелым перемалыванием" сил противника. Он отметил, что украинское военное командование "резко контрастирует" с военачальниками российских оккупантов, так как "бережет людей и продвигается с большой осторожностью" по заминированным территориям под огнем врага.

"Так что я остаюсь оптимистичным насчет этого. Решимость поддерживать украинцев [у союзников] сильна, как и прежде. <...> Я оптимист", – подчеркнул он.

Мур сказал, что задача союзников – дать Украине такую поддержку, чтобы она завершила войну переговорами в сильной позиции.

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