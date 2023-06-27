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Война вряд ли закончится до конца года, угрозы режиму РФ пока нет – спецслужбы Швейцарии

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 15:33
Война вряд ли закончится до конца года, угрозы режиму РФ пока нет – спецслужбы Швейцарии - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Швейцарские спецслужбы считают маловероятным завершение войны до конца 2023 года, они прогнозируют затяжной конфликт. Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности, который швейцарские спецслужбы опубликовали 26 июня.

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"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на затянувшийся конфликт", – сказано в докладе.

Спецслужбы Швейцарии заявили, что "само существование Украины по-прежнему зависит от поддержки Запада". Они прогнозируют, что усилится давление Запада на Украину с призывом вступить в переговоры с РФ о прекращении огня.

Также в отчете сказано, что военные неудачи РФ в Украине не будут "отвлекать" российское руководство от его цели, и Москва готовится продолжать вести "войну против Запада" долгое время.

Швейцарские спецслужбы считают, что война будет стоить России огромных издержек, но стабильности режима РФ она пока серьезно не угрожает.

  • В мае 2023-го Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину.
  • 13 мая Швейцария разрешила поставки вооружений Украине на уровне комитетов парламента. Страна была нейтральной с 1815 года. Ожидается голосование в ходе летней сессии.

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Оксана Житнюк
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