Швейцария открыла путь к возможным поставкам оружия Украине. Нейтралитет был более 200 лет
Швейцария разрешила поставки вооружений Украине на уровене парламента — она была нейтральной с 1815 года. Об этом сообщает Euronews.
Недавно страна отказывала Германии в разрешении на поставку боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.
Закон о военных материалах ранее запрещал поставки вооружений в третьи страны.
УТОЧНЕНО в 14:46. Народный депутат от Слуги народа Роман Грищук, ссылаясь на собеседников в Швейцарии, заявил, что решение пока поддержали не обе палаты парламента, а профильные комитеты.
"Это важная и крутая новость, но еще не окончательная победа. Вопрос по реэкспорту оружия очень чувствителен для швейцарских коллег. Ждем летнюю сессию и надеемся на поддержку в целом", — подчеркнул политик.
- 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
- 24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
- 30 марта суд в Швейцарии вынес обвинительный приговор бывшим руководителям цюрихского филиала Газпромбанка за недостаточные проверки при открытии счетов для одного из "кошельков Путина".
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