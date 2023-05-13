Швейцария открыла путь к возможным поставкам оружия Украине. Нейтралитет был более 200 лет

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Швейцария разрешила поставки вооружений Украине на уровене парламента — она была нейтральной с 1815 года. Об этом сообщает Euronews.

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Две палаты парламента Швейцарии — Национальный совет и Совет кантонов, проголосовали за внесение поправок в закон о военных материалах. Это позволит в будущем перебрасывать военную технику в Украину. Недавно страна отказывала Германии в разрешении на поставку боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Закон о военных материалах ранее запрещал поставки вооружений в третьи страны.

УТОЧНЕНО в 14:46. Народный депутат от Слуги народа Роман Грищук, ссылаясь на собеседников в Швейцарии, заявил, что решение пока поддержали не обе палаты парламента, а профильные комитеты.

"Это важная и крутая новость, но еще не окончательная победа. Вопрос по реэкспорту оружия очень чувствителен для швейцарских коллег. Ждем летнюю сессию и надеемся на поддержку в целом", — подчеркнул политик.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире — она не участвовала в войнах с тех пор как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

30 марта суд в Швейцарии вынес обвинительный приговор бывшим руководителям цюрихского филиала Газпромбанка за недостаточные проверки при открытии счетов для одного из "кошельков Путина".

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