UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Швейцарии "примет меры" против посольства России за публичные угрозы журналисту

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 16:59
МИД Швейцарии
Здание Федерального Совета Швейцарии в Берне (Фото - Wikipedia)

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что "примет меры" в отношении российского посольства в связи с угрозами, которые позволило себе дипломатическое представительство РФ в адрес швейцарского журналиста. Об этом сообщает Deutsche Welle

Официальный представитель МИД Швейцарии заявил, что министерство рассматривает разные варианты реакции на угрозы в адрес журналиста Neue Zürcher Zeitung Иво Мейнссена, которые опубликовало посольство России.  

Среди прочих, рассматривается вариант вызова посла, а также другие способы дипломатического воздействия, сказал представитель МИД.

19 апреля МИД Швейцарии опубликовал в Twitter заявление, в котором оценил угрозы российского посольства в адрес гражданина Швейцарии как "неприемлемые".

"Посольство России в Берне пригрозило журналисту NZZ юридическими мерами в России за его репортаж. Такой образ действий неприемлем, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу", – говорилось в сообщении.

Посольство РФ обвинило Мейнссена в "оправдании терроризма" и "разжигании межнациональной розни", упомянув его публикацию в NZZ о временно оккупированном РФ Мелитополе. Возможно, дипломатов РФ вывела из себя публикация Мейнссена от 7 апреля о партизанском движении в Мелитополе.

  • 30 марта 2023 года суд в Швейцарии вынес обвинительный приговор бывшим руководителям цюрихского филиала Газпромбанка за недостаточные проверки при открытии счетов для одного из "кошельков Путина".
  • 20 апреля Швейцария ввела санкции против террористической организации "Группа Вагнера" и связанного с ней пропагандистского медиа. 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дипломатия журналист Швейцария пропаганда россии Neue Zürcher Zeitung
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 