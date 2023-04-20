МИД Швейцарии "примет меры" против посольства России за публичные угрозы журналисту

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что "примет меры" в отношении российского посольства в связи с угрозами, которые позволило себе дипломатическое представительство РФ в адрес швейцарского журналиста. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Официальный представитель МИД Швейцарии заявил, что министерство рассматривает разные варианты реакции на угрозы в адрес журналиста Neue Zürcher Zeitung Иво Мейнссена, которые опубликовало посольство России.

Среди прочих, рассматривается вариант вызова посла, а также другие способы дипломатического воздействия, сказал представитель МИД.

19 апреля МИД Швейцарии опубликовал в Twitter заявление, в котором оценил угрозы российского посольства в адрес гражданина Швейцарии как "неприемлемые".

"Посольство России в Берне пригрозило журналисту NZZ юридическими мерами в России за его репортаж. Такой образ действий неприемлем, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу", – говорилось в сообщении.

Посольство РФ обвинило Мейнссена в "оправдании терроризма" и "разжигании межнациональной розни", упомянув его публикацию в NZZ о временно оккупированном РФ Мелитополе. Возможно, дипломатов РФ вывела из себя публикация Мейнссена от 7 апреля о партизанском движении в Мелитополе.

30 марта 2023 года суд в Швейцарии вынес обвинительный приговор бывшим руководителям цюрихского филиала Газпромбанка за недостаточные проверки при открытии счетов для одного из "кошельков Путина".

20 апреля Швейцария ввела санкции против террористической организации "Группа Вагнера" и связанного с ней пропагандистского медиа.

Сергій Бережний

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